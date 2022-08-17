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11:46 (мск), источник: ТАСС

В России впервые с 20 марта выявили более 30 тыс. заболевших ковидом за сутки

Число летальных исходов возросло на 63.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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Источник: AP 2022

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 106 против 23 909 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Впервые с 20 марта в стране выявлено более 30 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 964 246 случаев заражения.

Число летальных исходов возросло за сутки на 63 против 59 днем ранее, до 383 300. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 22 680 против 20 583 днем ранее, до 18 194 750.

За сутки в России госпитализировали 3 167 заболевших ковидом против 3 411 днем ранее (снижение на 7,2%). Число госпитализаций увеличилось в 39 регионах и уменьшилось в 42, еще в четырех ситуация не изменилась.

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