13:18 (мск), источник: ТАСС
В МО РФ сообщили об уничтожении большого числа резервистов ВСУ, их вооружения и техники
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили большое число резервистов ВСУ и военной техники в Херсонской области.
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Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области», — сказал он.