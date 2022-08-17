18 самых красивых станций метро со всего светаЗабудьте о грязных, тусклых и скучных платформах - вас ждут произведения искусства
Фоторепортажи
12Празднование Дня ВДВ
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
13:18 (мск), источник: ТАСС

В МО РФ сообщили об уничтожении большого числа резервистов ВСУ, их вооружения и техники

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили большое число резервистов ВСУ и военной техники в Херсонской области.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области», — сказал он.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 "Положение властей в Киеве выглядит все более отчаянным, запасов топлива и продовольствия на зиму у них нет"
Докладываю: принял сто двенадцать барышень. И что я буду делать с ними? — позвонил мне командир 218-й дивизии
Спецоперация на Украине
Больше половины военных батальона ВСУ в ДНР оставили позиции
Минобороны России сообщило о «значительных потерях» ВСУ
При обстреле Первомайска в ЛНР погиб мирный житель
Связисты ЗВО ретранслируют эфир радио «Жизнь» украинским военным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта