13:18 (мск), источник: РБК
Минобороны России сообщило о «значительных потерях» ВСУ
За последние сутки вооруженные силы Украины понесли «значительные потери» в районе Марьинки и Соледара, говорится в сообщении Миноброны России.
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«В районе Марьинки Донецкой Народной Республики, в связи с большими потерями и нехватки боеприпасов, больше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий», — сказано в сообщении.
В то же время в Соледаре, по данным Минобороны, более трети мобилизованных на доукомплектование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ граждан оставили свои позиции, «убыв в неизвестном направлении». «Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50 процентов», — подчеркнули в министерстве.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.