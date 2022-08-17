В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС

«В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС», — отметили там.
По данным ведомства, задержанным грозит от десяти лет до пожизненного срока.
«Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу», — заявили в МВД.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.