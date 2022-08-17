18 самых красивых станций метро со всего светаЗабудьте о грязных, тусклых и скучных платформах - вас ждут произведения искусства
Фоторепортажи
12Празднование Дня ВДВ
9Победители Nature TTL Photographer of the Year
19:14 (мск), источник: © РИА Новости

В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. В Энергодаре Запорожской области задержали двух наводчиков украинской артиллерии, работавших на атомной электростанции, сообщила пресс-служба МВД региона.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС», — отметили там.

По данным ведомства, задержанным грозит от десяти лет до пожизненного срока.

«Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу», — заявили в МВД.

В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 В США напомнили Украине о невыученном уроке Курской битвы
В Китае рассказали, что сделает Россия, если НАТО нападет на Крым
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Больше половины военных батальона ВСУ в ДНР оставили позиции
Минобороны России сообщило о «значительных потерях» ВСУ
При обстреле Первомайска в ЛНР погиб мирный житель
Связисты ЗВО ретранслируют эфир радио «Жизнь» украинским военным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта