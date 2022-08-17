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20:12 (мск), источник: Известия

В ДНР открылось паромное сообщение с Россией

В Донецкой Народной Республике (ДНР) открылось паромное сообщение с Россией. Первое судно «Лаврентий» из Ейска 17 августа прибыло в Мариуполь, сообщает Донецкое агентство новостей. Протяженность маршрута парома составляет около 80 км, время в пути — порядка семи часов. Паром может вмещать более 130 пассажиров и различные грузы.

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Источник: РИА "Новости"

«Паром совершил плановый переход в соответствии с планами Министерства обороны РФ из порта Ейска в порт Мариуполя. Шли отлично, не штормило», — рассказал журналистам представитель судна.

27 июля сообщалось, что в ДНР силами Министерства обороны РФ и судов флота «Оборонлогистики» запущена регулярная паромная линия Ейск — Мариуполь. Как отмечали в российском военном ведомстве, маршрут будет использован для доставки грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР).

В тот же день сообщалось, что первый паром из Ейска Краснодарского края должен прибыть в Мариуполь 1 августа через Азовское море. Паром вышел из Керчи и отправился в Ейск, а 1 августа он из Ейска направился обратно в Мариуполь. Уточнялось, что на первом этапе на линию вышел автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» 2010 года постройки. Ранее судно работало на Керченской паромной переправе.

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