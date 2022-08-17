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20:43 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли район Запорожской АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли район Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области, руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находится Запорожская АЭС. Идет оценка повреждений. Пока информации о пострадавших не поступало. По самой атомной станции попаданий не было. АЭС продолжает работать в штатном режиме», — сказал он.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли массированный огонь по Энергодару в Запорожской области.

В городе до этого задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ, работавших на АЭС.

В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

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