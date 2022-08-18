06:09 (мск), источник: ТАСС
В Хабаровске ожидают подъем уровня воды
В связи с прогнозируемым подъемом воды, власти Хабаровского края призвали дачников заблаговременно вывезти урожай и ценные вещи со своих участков.
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ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Спасатели рекомендуют дачникам заранее вывезти урожай и ценные вещи со своих участков на левом берегу Амура и на островах возле Хабаровска в связи с прогнозируемым подъемом воды. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг.
«По последнему прогнозу Хабаровского гидрометцентра, с 22 по 25 августа уровень воды у города вырастет до отметок 4,5−5 метров. При таких цифрах на левобережье начнется подтопление дач, что происходит почти каждый год. Поэтому людям лучше заранее убрать свой урожай и вывезти наиболее ценные вещи или как минимум поднять их на чердаки крыш», — говорится в сообщении.
Пока отметок выше пяти метров не ожидается. Уровень неблагоприятных явлений у Хабаровска начинается с 4,5 метра, а опасных — с 6 метров. Останавливать движение теплоходов у города при таких отметках не планируется. Поэтому дачники могут воспользоваться регулярными рейсами, чтобы вывезти все необходимое. Сотрудники МЧС начали патрулирование островов, где расположены дачи. Сформировано три группы спасателей на плавсредствах. Они будут информировать дачников о прогнозе развития паводковой обстановки на Амуре, а также в случае необходимости оказывать помощь тем, кто остался на подтопленных участках, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что ситуация с паводками в Хабаровском крае на данный момент контролируемая. Серьезных подтоплений не ждут. При уровне 4,5−5 метров топить начинает левый берег и острова у Хабаровска, а также отдельные поселения Хабаровского района. Так, уже сейчас есть локальное подтопление дорог в селе Елабуга.
При достижении Амуром отметки в 4,5 метра всю региональную подсистему по предупреждению и ликвидации ЧС переведут в режим повышенной готовности. Сейчас она насчитывает 5,5 тыс. человек, 1,6 тыс. единиц техники, в том числе более 200 плавсредств. По данным на четверг, уровень Амура у Хабаровска находится у отметки 411 см. В ближайшие сутки ожидается подъем воды еще на 10−15 см.
Всего Хабаровском крае подтоплению подвержены 110 населенных пунктов.