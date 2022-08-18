10:23 (мск), источник: © РИА Новости
ВС России уничтожили более 90 наемников в Харькове
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили в Харькове более 90 иностранных наемников, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков», — сказали в ведомстве.
Кроме того, ударами высокоточного оружия ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты в районах Белая Криница (Херсонская область) и Великое Артаково (Николаевская область) уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено, отметили в министерстве.