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10:23 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили более 90 наемников в Харькове

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вооруженные силы России уничтожили в Харькове более 90 иностранных наемников, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Высокоточным оружием наземного базирования поражён пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харьков. Уничтожено более 90 боевиков», — сказали в ведомстве.

Кроме того, ударами высокоточного оружия ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты в районах Белая Криница (Херсонская область) и Великое Артаково (Николаевская область) уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено, отметили в министерстве.

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