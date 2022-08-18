10:29 (мск), источник: m24.ru
Запах гари от рязанских пожаров достиг северных районов Москвы
Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха из-за появления в Москве смога.
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На севере столицы чувствуется запах гари от лесных пожаров в Рязанской области.
В свою очередь в Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за состоянием воздуха из-за появления в Москве смога.
Уточняется, что специалисты ведомства производят забор воздуха во всех административных округах столицы.
«Обнаруженные приземные концентрации исследованных ингредиентов 17 августа не превышали ПДК загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест», — добавили в столичном управлении Роспотребнадзора.
Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Москве возгораний на территории столицы, где жители жалуются на запах гари, не обнаружено. Ситуация находится на особом контроле.
Накануне запах гари и небольшой смог появились в нескольких районах Москвы. Отмечалось, что запах с утра 17 августа чувствовалсяв районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине и Можайском, в Солнцеве, а также на юго-востоке.
Позже в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление на юге и юго-востоке столицы наблюдалось от локализованного пожара в Рязанской области. Ситуацию с появлением в Москве запаха гари взял на особый контроль городской главк МЧС.
Столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Два вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.