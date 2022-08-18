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11:28 (мск), источник: © РИА Новости

В Рязанской области скрывали масштабы лесных пожаров, заявили в Рослесхозе

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров, что не позволило вовремя привлечь дополнительные силы для их тушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза.

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По информации ведомства, задымление в разных районах Москвы связано с ликвидацией пожаров в регионе.

«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», — следует из сообщения.

По данным Рослесхоза, сейчас группировку усилили бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны, МЧС.

«В 10 утра Рослесхоз провел федеральный штаб с целью координации сил и наращивания группировки. Первые федеральные десантники из Йошкар-Олы уже на месте. Группировка из Сибири уже в пути», — добавили в ведомстве.

Как сообщил ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков, на территории региона действуют три очага пожаров площадью 181 гектар.

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