В Рязанской области скрывали масштабы лесных пожаров, заявили в Рослесхозе

По информации ведомства, задымление в разных районах Москвы связано с ликвидацией пожаров в регионе.
«Органы лесного хозяйства Рязанской области и природных территорий упустили ситуацию с лесными пожарами и скрывали реальные площади, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы», — следует из сообщения.
По данным Рослесхоза, сейчас группировку усилили бойцами и спецтехникой Авиалесоохраны, МЧС.
«В 10 утра Рослесхоз провел федеральный штаб с целью координации сил и наращивания группировки. Первые федеральные десантники из Йошкар-Олы уже на месте. Группировка из Сибири уже в пути», — добавили в ведомстве.
Как сообщил ранее врио губернатора Рязанской области Павел Малков, на территории региона действуют три очага пожаров площадью 181 гектар.