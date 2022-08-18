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12:50 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Светлодарска в ДНР погибли три человека

ЛУГАНСК, 18 авг — РИА Новости. Три человека погибли, в том числе ребенок, 12 получили ранения при обстреле украинскими войсками Светлодарска в ДНР, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 9.50 (совпадает с мск) украинские войска обстреляли Светлодарск, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров.

«По предварительной информации, боевики вооруженных формирований Украины обстреляли центр города Светлодарск во время раздачи воды жителям города в районе школы и городской больницы. Три мирных жителя погибли, среди них один ребенок, и 12 человек получили ранения», — говорится в Telegram-канале представительства.

В конце мая штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил республик Донбасса.

Светлодарск расположен в 18 километрах от Дебальцево в ДНР. В городе находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.

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