13:46 (мск), источник: РБК
Глава МЧС вылетел в Рязанскую область из-за пожаров
Пожары тушат почти 500 человек и более 150 единиц техники.
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Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Рязанскую область для координации работ группировки по тушению пожаров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.
Кроме того, Куренков поручил выделить для тушения самолет-амфибию Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолета Ил-76.
«Общая группировка сил и средств, задействованная в тушении пожара, составляет более 470 человек и 175 единиц техники», — говорится в сообщении.
Накануне власти Рязанской области сообщили о пожарах на площади 84,8 га. В то же время Рослесхоз указывал, что в Рязанской области пытались ликвидировать пять возгораний на общей площади 185 га, причем очаг в 105 га находился на землях заповедников. Губернатор региона Павел Малков сегодня заявил, что общая площадь пожара составила 181 га.
Дым и смог от пожара распространился и на другие регионы. На запах гари жаловались жители юга и севера Москвы и Московской области.
Роспотребнадзор рекомендовал жителям столичного региона носить маски.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков 18 августа сообщил, что по поручению Сергея Собянина группировка сил и средств для борьбы с пожарами в Рязанской области была увеличена вдвое. Всего к ней привлекли три вертолета Ка-32А, пожарный вертолет Ми-26Т, способный сбрасывать до 15 т воды, вертолет-разведчик ВК 117С-2. Кроме того, на помощь Рязанской области прибыли сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб.