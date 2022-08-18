В Энергодаре сообщили об ударе «дронами-камикадзе» со стороны Украины

По его словам, произошло три удара «барражирующими боеприпасами», в результате в городе зафиксировали минимальные повреждения здания городской администрации и системы кондиционирования воздуха.
Кроме того, в ночь на 18 августа из «аналогичного вооружения иностранного производства» украинские бойцы нанесли удар по городу Каменка-Днепровская, в результате повреждена линия электропередачи. Рогов утверждает, что стреляли с противоположной стороны Днепра. Напротив Каменки-Днепровской находится город Никополь, он расположен уже в Днепропетровской области Украины.
Вечером 17 августа Рогов дважды сообщал об обстреле Энергодара, однако не приводил деталей. До этого он заявил, что на Запорожской АЭС, которая в июле-августе неоднократно подвергалась обстрелам, задержали двух сотрудников, которых подозревают в сотрудничестве ВСУ. По словам Рогова, они «наводили удары по территории Энергодара и ЗАЭС», им могут предъявить обвинение в международном терроризме; за это преступление грозит до десяти лет тюрьмы.
Обстрелы станции, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга, вызвали беспокойство на мировом уровне. 11 августа по этому вопросу прошло специальное заседание Совета Безопасности ООН. На нем глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что пока немедленной угрозы ядерной безопасности нет, однако ситуация может измениться в любой момент. Он счел необходимым как можно скорее допустить на станцию миссию МАГАТЭ.
В этой связи более 40 стран мира выступили с призывом к Москве вернуть контроль над АЭС Киеву. И Россия, и Украина заявляют, что поддерживают идею визита миссии МАГАТЭ на станцию.
МИД России считает небезопасным приезд на АЭС специалистов МАГАТЭ через Киев. В ведомстве допустили, что им будут предложены альтернативные российские маршруты.