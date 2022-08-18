21:32 (мск), источник: ТАСС
В Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО
В пресс-службе администрации Керчи сообщили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в Telegram-канале, что в четверг в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО.
«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и [Крымского] моста нет», — написал Крючков. В пресс-службе администрации Керчи отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.
В социальных сетях в четверг появились кадры, на которых слышны взрывы. Утверждается, что видео было сделано в Керчи, жители сообщают о двух взрывах.