09:52 (мск), источник: ТАСС
ФСБ задержала в Краснодаре россиянина за шпионаж в пользу СБУ
Мужчина осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам украинской спецслужбы.
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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. ФСБ задержала в Краснодаре россиянина — агента Службы безопасности Украины за шпионаж. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», — отметили в ФСБ.
Установлено, что россиянин установил контакт с представителями СБУ. «По их заданию за денежное вознаграждение он незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.