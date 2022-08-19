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13:17 (мск), источник: © РИА Новости

Боевики «Кракена» показательно расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Боевики националистического формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 украинских военных из разгромленной 58-й мотопехотной бригады, заявило российское министерство обороны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования “Кракен” показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», — говорится в сводке ведомства.

Восьмого августа представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что «Кракен» лишился боеспособности после авиаудара ВКС. Российские военные регулярно наносят удары по местам расположения бойцов этого формирования. Так, 31 июля сообщалось, что потери боевиков, укрывавшихся на территории техникума имени Морозова в Харькове, составили около 350 человек.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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