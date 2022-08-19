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13:22 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России перехватили 12 снарядов HIMARS в районе Новой Каховки

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Ricardo Davila

«Перехвачены баллистическая ракета “Точка-У” в районе населенного пункта Юбилейное, 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области, два снаряда реактивной системы залпового огня в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области, а также две противорадиолокационные ракеты производства США в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов Луганской Народной Республики», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов в Харьковской и Николаевской областях.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 1770 беспилотных летательных аппаратов, а также 267 самолетов, 148 вертолетов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других боевых бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники.

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