В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар

«Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений и авиации МЧС удалось локализовать верховой пожар и не допустить его распространения на населенный пункт Деулино», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что к тушению очагов лесных пожаров привлекли десять самолетов и вертолетов. Специалисты ведомства сбросили на очаги возгораний почти 2,5 тысячи тонн воды за 350 вылетов.
Кроме того, врио губернатора Павел Малков рассказал, что режим ЧС ввели в Рязанском районе области, где горят 26 гектаров леса, ранее власти приняли аналогичные меры в Спасском и Клепиковском районах.
Как сообщал в четверг Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. По данным ГУ МЧС по области, сложная обстановка сохраняется в Кудомском лесничестве, там огонь не локализован.