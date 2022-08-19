В Испании найден «аналог» Стоунхенджа, состоящий из 500 камней Эксперты считают, что ему не менее семи тысяч лет
Фоторепортажи
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
8Последнее суперлуние 2022 года
Спецоперация на Украине
17:45 (мск), источник: © РИА Новости

В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Крупный верховой пожар локализовали в Рязанской области, не допустив его распространения на поселения, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений и авиации МЧС удалось локализовать верховой пожар и не допустить его распространения на населенный пункт Деулино», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что к тушению очагов лесных пожаров привлекли десять самолетов и вертолетов. Специалисты ведомства сбросили на очаги возгораний почти 2,5 тысячи тонн воды за 350 вылетов.

Кроме того, врио губернатора Павел Малков рассказал, что режим ЧС ввели в Рязанском районе области, где горят 26 гектаров леса, ранее власти приняли аналогичные меры в Спасском и Клепиковском районах.

Как сообщал в четверг Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья. По данным ГУ МЧС по области, сложная обстановка сохраняется в Кудомском лесничестве, там огонь не локализован.

 Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
СМИ сообщили об отказе стран Европы от военных обещаний Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
пожары