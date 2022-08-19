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19 августа, источник: © РИА Новости

Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Очное обучение в образовательных учреждениях в центральных и восточных регионах Украины невозможно из-за размещения в них боевиков, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В центральных и восточных регионах страны в нарушение всех норм международного права и обычной человеческой этики объекты практически всех образовательных учреждений используются для размещения подразделений ВСУ, наемников и националистов, складов с боеприпасами, штабов, пунктов связи и других объектов военного назначения. Данный факт был зафиксирован и в докладе международной организации Amnesty International», — сказал он.

Генерал-полковник добавил, что централизованная подготовка учебного процесса в регионах страны не проводилась, большинство украинских школ и вузов просто не смогут выполнять свои функции.

Он также отметил, что западные и украинские СМИ вводят международную общественность в заблуждение, утверждая, что посещению учащимися школ и вузов препятствуют «неизбирательные удары», якобы наносимые российскими ВС по гражданской инфраструктуре.

«В действительности же киевский режим и его западные покровители несут полную ответственность за очередное преступление против населения Украины. Лишая детей знаний, они лишают их будущего», — подчеркнул Мизинцев.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью заняла территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

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