В России создали дрожжи с человеческим геномТехнология позволит производить препараты, востребованные при выращивании искусственных органов и в травматологии
Фоторепортажи
11Французский ренессанс: как восстанавливают Нотр-Дам
11Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
21:52 (мск), источник: ТАСС

Глава Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны вечером в пятницу, предположительно, сработала в небе над Севастополем, был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Спецоперация на Украине

«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре — корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены», — написал Развожаев.

Он призвал горожан и гостей Севастополя сохранять спокойствие. «Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», — добавил Развожаев.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее сообщил, что система противовоздушной обороны, предположительно, сработала в небе над Евпаторией. Как рассказал ТАСС очевидец, были запущены минимум две ракеты.

 Некоторые из этих экспериментов прежде не проводились ни в одной стране мира
Докладываю: принял сто двенадцать барышень. И что я буду делать с ними? — позвонил мне командир 218-й дивизии
Спецоперация на Украине
МО РФ сообщило об уничтожении американской гаубицы в Запорожье
Экс-мэра Краснодара назначили премьером Харьковской области
ВС России перехватили 12 снарядов HIMARS в районе Новой Каховки
Боевики «Кракена» расстреляли бежавших от боя солдат ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта