Глава Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике

«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре — корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены», — написал Развожаев.
Он призвал горожан и гостей Севастополя сохранять спокойствие. «Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», — добавил Развожаев.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее сообщил, что система противовоздушной обороны, предположительно, сработала в небе над Евпаторией. Как рассказал ТАСС очевидец, были запущены минимум две ракеты.