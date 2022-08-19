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22:31 (мск), источник: © РИА Новости

Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Каховскую ГЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Каховскую ГЭС в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Обстреляли район ГЭС. Цели сбиты. Успешно отработала система ПВО», — сказал Леонтьев.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Расположена рядом с городом Новая Каховка. Обеспечивает водоснабжения засушливых районов области и подачу воды по Северо-Крымскому каналу в Крым.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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