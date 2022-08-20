Жители Коми поделились снимками мощного северного сияния В России "сезон охоты" на северное сияние обычно стартует в конце августа
Фоторепортажи
12Празднование Дня ВДВ
9Победители Nature TTL Photographer of the Year
15:06 (мск), источник: © РИА Новости

«Вагнеровцы» уничтожили опорный пункт украинских военных под Бахмутом

СВЕТЛОДАРСК (ДНР), 20 авг — РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости провели несколько дней на позициях наемников «ЧВК “Вагнер” в ДНР и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Бахмута. Все окрестности буквально завалены разбитой украинской техникой, часто встречаются тела националистов, брошенные их сослуживцами на поле боя.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Это военнослужащие армии Украины, ВСУ. Они их бросают, тела не забирают», — указывает «вагнеровец» на останки в украинской форме.

«Семьям, родным, близким, сослуживцам не сообщается о потерях. Как правило, таких вот людей записывают без вести пропавшими, для того чтобы не платить компенсации за погибших», — говорит второй.

Бахмут, или, как его еще называют, Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения.

По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.

Корреспонденты РИА Новости, выйдя на передовые позиции, смогли понаблюдать за ходом сражения. На позиции выдвигается БМП и начинает обстрел лесопосадки, в которой оборудовали свои позиции украинские военные. Затем в поле выезжает танк и также открывает огонь по их огневым точкам.

По радиоперехвату становится понятно, что противник ожидает прорыва на этом участке фронта, поэтому отправляет подкрепление на передовую. Всю ночь разведчики ЧВК «Вагнер» следят за перемещениями оппонентов, а утром на передовую прибывает тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».

От термобарических снарядов нельзя укрыться ни в окопах, ни в бетонированных дотах.

Выпущенный «Солнцепеком» пакет ракет устраивает локальный «армагеддон» на площади в несколько футбольных полей.

Бойцы ЧВК «Вагнер» корректируют работу огнеметной машины с квадрокоптера. Первые два снаряда ложатся в цель, поэтому через минуту за ними выпускаются остальные 22. Итог — цель поражена, опорный пункт противника на окраине города Бахмут полностью уничтожен.

После огненного шторма штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» идут в атаку, а сослуживцы прикрывают их из СПГ-9.

«Сегодня отработали по противнику системой ТОС. Противник был “доволен”, “аплодировал” нам. <…> Ну, кричал, что им очень плохо. Позиции на данный момент наши ребята штурмуют. Толковые парни, свое дело знают», — поясняет командир разведывательного отряда ЧВК «Вагнер».

По его словам, к вечеру они продвинутся еще ближе к населенному пункту Бахмут.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
СМИ сообщили об отказе стран Европы от военных обещаний Украине
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
На западе Крыма сработала система ПВО
ВКС почти полностью уничтожили украинский батальон под Днепром
ВС России уничтожили на Украине «Бук» и американскую РЛС
ВКС нанесли удар по боевикам «Кракена» и наемникам из США
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта