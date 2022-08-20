«Вагнеровцы» уничтожили опорный пункт украинских военных под Бахмутом

«Это военнослужащие армии Украины, ВСУ. Они их бросают, тела не забирают», — указывает «вагнеровец» на останки в украинской форме.
«Семьям, родным, близким, сослуживцам не сообщается о потерях. Как правило, таких вот людей записывают без вести пропавшими, для того чтобы не платить компенсации за погибших», — говорит второй.
Бахмут, или, как его еще называют, Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения.
Корреспонденты РИА Новости, выйдя на передовые позиции, смогли понаблюдать за ходом сражения. На позиции выдвигается БМП и начинает обстрел лесопосадки, в которой оборудовали свои позиции украинские военные. Затем в поле выезжает танк и также открывает огонь по их огневым точкам.
По радиоперехвату становится понятно, что противник ожидает прорыва на этом участке фронта, поэтому отправляет подкрепление на передовую. Всю ночь разведчики ЧВК «Вагнер» следят за перемещениями оппонентов, а утром на передовую прибывает тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».
От термобарических снарядов нельзя укрыться ни в окопах, ни в бетонированных дотах.
Бойцы ЧВК «Вагнер» корректируют работу огнеметной машины с квадрокоптера. Первые два снаряда ложатся в цель, поэтому через минуту за ними выпускаются остальные 22. Итог — цель поражена, опорный пункт противника на окраине города Бахмут полностью уничтожен.
После огненного шторма штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» идут в атаку, а сослуживцы прикрывают их из СПГ-9.
«Сегодня отработали по противнику системой ТОС. Противник был “доволен”, “аплодировал” нам. <…> Ну, кричал, что им очень плохо. Позиции на данный момент наши ребята штурмуют. Толковые парни, свое дело знают», — поясняет командир разведывательного отряда ЧВК «Вагнер».
По его словам, к вечеру они продвинутся еще ближе к населенному пункту Бахмут.