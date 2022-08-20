08:54 (мск), источник: ТАСС
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе
В результате ЧП жертв нет.
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Штаб Черноморского флота в субботу подвергся атаке с применением беспилотника, жертв нет.
Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Нахожусь в штабе [Черноморского] флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал Развожаев.
Он отметил, что сейчас подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией. «Все службы на месте, работаем. Сохраняйте спокойствие и по возможности в ближайший час находитесь дома», — добавил он.
Губернатор Севастополя попросил жителей оставаться дома.
«Все службы на месте, работаем. Сохраняйте спокойствие и по возможности в ближайший час находитесь дома», — написал он.