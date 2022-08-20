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08:54 (мск), источник: ТАСС

Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

В результате ЧП жертв нет.

Спецоперация на Украине

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Штаб Черноморского флота в субботу подвергся атаке с применением беспилотника, жертв нет.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Нахожусь в штабе [Черноморского] флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — написал Развожаев.

Он отметил, что сейчас подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией. «Все службы на месте, работаем. Сохраняйте спокойствие и по возможности в ближайший час находитесь дома», — добавил он.

Губернатор Севастополя попросил жителей оставаться дома.

«Все службы на месте, работаем. Сохраняйте спокойствие и по возможности в ближайший час находитесь дома», — написал он.

 Некоторые из этих экспериментов прежде не проводились ни в одной стране мира
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