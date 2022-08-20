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09:43 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС нанесли удар по боевикам «Кракена» и наемникам из США под Харьковом

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российская авиация ударила по позициям националистического формирования «Кракен» под Харьковом, убиты более 100 боевиков, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования “Кракен” и подразделения иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС в районе населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области Украины ударила по расположению 110й-бригады теробороны ВСУ. Как утверждается, потери подразделения составили не менее 200 человек, более 150 ранены.

Еще как минимум 200 человек убиты при ударах высокоточными ракетами по районам сосредоточения личного состава 3-го и 12-го батальонов воздушно десантной бригады украинской армии вблизи населенных пунктов Звановка и Параскокиевка в ДНР.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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