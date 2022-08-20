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11:22 (мск), источник: РБК

В России впервые с середины марта выявили более 40 тыс. случаев COVID

За сутки госпитализировали 3 450 человек, что на 3% больше по сравнению с 19 августа. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Более 1 тыс. случаев выявили еще в четырех регионах России.

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США
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Источник: Агентство «Москва»

В России за последние сутки выявили 40 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб в Telegram.

В последний раз больше 40 тыс. случаев коронавирусной инфекции в России фиксировали 14 марта, тогда выявили 41 055 заразившихся.

Наибольшее число новых заболевших выявили в Москве — 8 259, Санкт-Петербурге — 4 399 и Московской области — 3 093. Еще более тысячи случаев коронавируса зафиксировали в Краснодарском крае (1 413), Ростовской области (1 232) и Ленинградской области (1 051).

Всего за сутки госпитализировали 3 450 человек, что на 3% больше по сравнению с 19 августа. Также 24,2 тыс. человек были выписаны после прохождения лечения. За сутки 69 человек скончались от COVID-19.

Материал дополняется.

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