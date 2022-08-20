Умер актер, озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

«Умер Сережа Григорьев. Похороны 21 августа в Ткоа в 18.00», — написала Озерная в своем аккаунте в соцсети Facebook*.
Причина смерти не называется.
Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Закончил училище имени Гнесиных, отделение «актер театра кукол», затем учился на отделении режиссуры в Российской академии театрального искусства. Одного из главных персонажей детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» Филю Сергей Григорьев начал озвучивать в 1988 году и вплоть до репатриации в Израиль в 2014 году. Параллельно работал и в других проектах.
После репатриации в Израиль Григорьев жил в поселке Ткоа в Гуш-Эционе (еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан), где и будет похоронен.
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