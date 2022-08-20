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11:29 (мск), источник: © РИА Новости

Умер актер, озвучивавший Филю в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг — РИА Новости. Актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!», умер в Израиле на 65-м году жизни, сообщила в соцсетях его друг и коллега, актриса Ирина Озерная.

Источник: © РИА Новости

«Умер Сережа Григорьев. Похороны 21 августа в Ткоа в 18.00», — написала Озерная в своем аккаунте в соцсети Facebook*.

Причина смерти не называется.

Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Закончил училище имени Гнесиных, отделение «актер театра кукол», затем учился на отделении режиссуры в Российской академии театрального искусства. Одного из главных персонажей детской передачи «Спокойной ночи, малыши!» Филю Сергей Григорьев начал озвучивать в 1988 году и вплоть до репатриации в Израиль в 2014 году. Параллельно работал и в других проектах.

После репатриации в Израиль Григорьев жил в поселке Ткоа в Гуш-Эционе (еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан), где и будет похоронен.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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