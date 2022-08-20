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17:07 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Девятнадцатого августа на атомной станции все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского, удалось не допустить провокацию. В противном случае последствия могли бы быть непоправимые», — сказал он РИА Новости.

При этом Рогов подчеркнул, что нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются осуществить новые провокации и обстрелять электростанцию.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим к 19 августа готовил резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, при этом Россию планировалось обвинить в техногенной катастрофе.

В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

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