ВСУ хотят взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России

«По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено. Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — сказал Мизинцев на брифинге.
Генерал в очередной раз напомнил, что в ходе выполнения задач спецоперации ВС РФ и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.