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22:05 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ хотят взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Украинские боевики хотят взорвать мост в Николаевской области для обвинения Вооруженных сил России, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине

«По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено. Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры», — сказал Мизинцев на брифинге.

Генерал в очередной раз напомнил, что в ходе выполнения задач спецоперации ВС РФ и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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