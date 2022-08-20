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20 августа, источник: © РИА Новости

СК расследует отравление российских военных в Запорожской области

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Следственный комитет России займется расследованием отравления российских военных в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

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Источник: © РИА Новости

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен органический яд искусственного происхождения — ботулотоксин типа «В».

«Следователи СК России зафиксируют… сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих ВС РФ, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества», — говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи зафиксируют сведения об отравлении боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Кроме того, в СК России расследуют обстоятельства покушения на жизнь мэра Мариуполя Константина Иващенко.

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