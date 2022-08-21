Пожары в Рязанской области охватили уже 8,6 тысячи гектаров

По данным ведомства, на землях лесного фонда действуют два очага на площади, пройденной огнём, почти в 7,5 тысячи гектаров. Они зафиксированы на землях особо охраняемых природных территорий — 1,1 тысячи гектаров в национальном парке «Мещерский» и Окском заповеднике. Ещё один очаг зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнём в 45 гектаров.
Лайф напоминает, что дым от лесных пожаров в Рязанской области добрался даже до Москвы и Подмосковья. При этом в Рослесхозе заявили, что власти региона скрывали реальные площади лесных пожаров и упустили ситуацию, Генпрокуратура РФ поручила провести проверку. Для координации тушения возгораний в регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.