Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Ульяновской области

«В Ульяновской области на трассе между населенными пунктами Новоспасское и Николаевка произошло столкновение частного микроавтобуса марки Mercedes и двух грузовых автомобилей. В результате семь человек погибли, пострадали трое человек, среди них есть дети», — сказал собеседник агентства.
По его данным, в салоне микроавтобуса остаются люди. «По предварительным данным, в попавшем в ДТП в Ульяновской области микроавтобусе находились граждане Казахстана», — добавил он. Всего, предварительно, в салоне микроавтобуса находились 18 человек. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб, правоохранители и медики. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
В пресс-службе областного управления МВД подтвердили ДТП с участием большегруза на трасе «М5-Урал» Николаевского района Ульяновской области. По данным полиции, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном. В результате ДТП водитель большегруза и двое граждан из минивэна умерли.