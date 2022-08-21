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15:30 (мск), источник: ТАСС

Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Ульяновской области

ТАСС, 21 августа. Микроавтобус и два грузовых автомобиля столкнулись на трассе между населенными пунктами Новоспасское и Николаевка в Ульяновской области, в результате семь человек погибли. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили экстренные службы.

Источник: РИА "Новости"

«В Ульяновской области на трассе между населенными пунктами Новоспасское и Николаевка произошло столкновение частного микроавтобуса марки Mercedes и двух грузовых автомобилей. В результате семь человек погибли, пострадали трое человек, среди них есть дети», — сказал собеседник агентства.

По его данным, в салоне микроавтобуса остаются люди. «По предварительным данным, в попавшем в ДТП в Ульяновской области микроавтобусе находились граждане Казахстана», — добавил он. Всего, предварительно, в салоне микроавтобуса находились 18 человек. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб, правоохранители и медики. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В пресс-службе областного управления МВД подтвердили ДТП с участием большегруза на трасе «М5-Урал» Николаевского района Ульяновской области. По данным полиции, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с минивэном. В результате ДТП водитель большегруза и двое граждан из минивэна умерли.

 Некоторые из этих экспериментов прежде не проводились ни в одной стране мира
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