Пьяный водитель самосвала продолжал пить водку, пока ГИБДД оформляла протокол

Об этом рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.
Автоинспекторы остановили самосвал на 127-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Показания алкотестера составили 1.22 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Несмотря на это, 60-летний водитель самосвала продолжал пить водку в то время, пока дорожные полицейские оформляли на него протокол за вождение в нетрезвом виде, рассказали в ведомстве.
«Водитель пояснил, что работает в одном из поселков на строительстве комплекса, пил водку во время движения по автодороге. На водителя составлен административный материал, будет проведена проверка в отношении юридического лица», — сообщили в ГИБДД.