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16:21 (мск), источник: Газета.Ру

Пьяный водитель самосвала продолжал пить водку, пока ГИБДД оформляла протокол

Нетрезвый водитель большегруза МАЗ пил водку во время движения и продолжил употреблять спиртное даже во время оформления сотрудниками ГИБДД.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Автоинспекторы остановили самосвал на 127-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Показания алкотестера составили 1.22 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Несмотря на это, 60-летний водитель самосвала продолжал пить водку в то время, пока дорожные полицейские оформляли на него протокол за вождение в нетрезвом виде, рассказали в ведомстве.

«Водитель пояснил, что работает в одном из поселков на строительстве комплекса, пил водку во время движения по автодороге. На водителя составлен административный материал, будет проведена проверка в отношении юридического лица», — сообщили в ГИБДД.

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