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03:18 (мск), источник: Известия

В Кемерово освободили захваченных в заложники двоих сотрудников СИЗО

В Кемерово стражи порядка освободили двоих захваченных в заложники сотрудников СИЗО. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает источник «Известий». В результате этого инцидента никто не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

Накануне источник «Известий» сообщил, что восемь арестантов захватили сотрудников СИЗО при проверке.

Известно, что инцидент произошел в следственном изоляторе № 1 в Кемерово. Когда сотрудник зашел в камеру, арестованные смогли затащить его внутрь. У них были заготовлены деревянные палки и металлический уголок.

Изначально заложниками стали мужчина и две сотрудницы СИЗО. Позднее одну из заложниц арестанты освободили, потребовав приезда прокурора, руководства ФСИН и сотовую связь.

В региональном ГУ ФСИН заявляли, что ситуация в СИЗО в Кемерово находится под контролем, ведутся переговоры с заключенными.

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