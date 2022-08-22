В Кемерово освободили захваченных в заложники двоих сотрудников СИЗО

Накануне источник «Известий» сообщил, что восемь арестантов захватили сотрудников СИЗО при проверке.
Известно, что инцидент произошел в следственном изоляторе № 1 в Кемерово. Когда сотрудник зашел в камеру, арестованные смогли затащить его внутрь. У них были заготовлены деревянные палки и металлический уголок.
Изначально заложниками стали мужчина и две сотрудницы СИЗО. Позднее одну из заложниц арестанты освободили, потребовав приезда прокурора, руководства ФСИН и сотовую связь.
В региональном ГУ ФСИН заявляли, что ситуация в СИЗО в Кемерово находится под контролем, ведутся переговоры с заключенными.