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09:02 (мск), источник: © РИА Новости

В Москву вернулся резкий запах гари

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сильный запах гари и смог снова наблюдаются в некоторых районах Москвы, передают корреспонденты РИА Новости. В частности, резкий запах гари ощущается на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково, также вдалеке виден смог. Аналогичная ситуация на западе города в Раменках.

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Корреспонденты агентства передают, что дымка также стоит на северо-западе и западе столицы, в центре воздух также непрозрачный. По их наблюдениям, запах гари ощущается с вечера воскресенья: если в предыдущие дни к ночи он рассеивался, то накануне этого не произошло.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков предупредил, что запах гари в отдельных районах столицы может ощущаться до конца суток 21 августа и в понедельник 22 августа. Как отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, концентрация гари в воздухе Москвы увеличится в полтора раза, пик придется в ночь на понедельник и вторник.

В первый раз москвичи пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По информации МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. По словам мэра столицы Сергея Собянина, туда направили из Москвы шесть вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.

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