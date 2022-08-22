В Москву вернулся резкий запах гари

Корреспонденты агентства передают, что дымка также стоит на северо-западе и западе столицы, в центре воздух также непрозрачный. По их наблюдениям, запах гари ощущается с вечера воскресенья: если в предыдущие дни к ночи он рассеивался, то накануне этого не произошло.
Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков предупредил, что запах гари в отдельных районах столицы может ощущаться до конца суток 21 августа и в понедельник 22 августа. Как отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, концентрация гари в воздухе Москвы увеличится в полтора раза, пик придется в ночь на понедельник и вторник.
В первый раз москвичи пожаловались на запах гари еще в прошлую среду. По информации МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. По словам мэра столицы Сергея Собянина, туда направили из Москвы шесть вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжёлых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники.