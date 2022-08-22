В России задержали смертника ИГ*, планировавшего теракт в Индии

«ФСБ на территории России выявлен и задержан член запрещенной в стране международной террористической организации “Исламское государство”*, выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии», — говорится в релизе.
По данным ведомства, он с апреля по июнь, будучи в Турции, был завербован одним из главарей ИГ* в качестве смертника. Обрабатывали его дистанционно с помощью Telegram и на личных встречах в Стамбуле.
«В результате террористом дана присяга на верность амиру ИГ*. После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта», — добавили в ФСБ.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.