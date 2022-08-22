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10:39 (мск), источник: © РИА Новости

В России задержали смертника ИГ*, планировавшего теракт в Индии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В России задержан смертник «Исламского государства»*, планировавший теракт против «одного из представителей правящих кругов Индии», сообщает в понедельник ФСБ России.

Источник: © РИА Новости

«ФСБ на территории России выявлен и задержан член запрещенной в стране международной террористической организации “Исламское государство”*, выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей правящих кругов Индии», — говорится в релизе.

По данным ведомства, он с апреля по июнь, будучи в Турции, был завербован одним из главарей ИГ* в качестве смертника. Обрабатывали его дистанционно с помощью Telegram и на личных встречах в Стамбуле.

«В результате террористом дана присяга на верность амиру ИГ*. После чего перед ним была поставлена задача выехать на территорию России, оформить необходимые документы и вылететь в Индию для совершения резонансного террористического акта», — добавили в ФСБ.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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