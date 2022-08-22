Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджер ЦБ Дмитрия Рубинова

Рубинов был объявлен в международный розыск, уточнил собеседник агентства. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По нему экс-менеджеру грозит срок лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Также источник ТАСС уточнил, что Рубинову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции на территорию России. В суде не уточнили деталей уголовного дела.
В данный момент, согласно источникам агентства из правоохранительных органов, бывший топ-менеджер проживает на территории Израиля, где имеет гражданство.
О розыске бывшего топ-менеджера стало известно в июле, об этом сообщал «Коммерсантъ». До 2011 г. Рубинов работал на посту заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора в ЦБ. Впоследствии его имя упоминалось лишь в связи с крахом той или иной коммерческой структуры. В 2016 г. Рубинов уехал в Израиль. В 2020 г. ему заочно предъявили обвинение в особо крупном размере по эпизоду хищения денежных средств из ПИР-банка. После чего он также был обвинен в организации вымогательства по ст. 163 УК РФ и похищении трех человек по ст. 126 УК РФ, одним из которых был ребенок двух лет.