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15:02 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли из HIMARS Антоновский мост, есть пострадавшие

ХЕРСОН, 22 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли из HIMARS Антоновский мост, пострадали 15 человек из числа гражданских сотрудников ремонтной бригады, сообщили журналистам представители экстренных служб Херсонской области.

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«В районе 13 часов 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту», — отметили они.

Подчеркивается, что украинская разведка регулярно получает снимки с американских спутников «и не могла не знать о нахождении только лишь гражданских лиц на месте атаки».

«Несмотря на это, для удара выбрано именно дневное время, в тот момент, когда достигается максимальная концентрация сотрудников ремонтного управления на месте работ, а также активно функционирует паромная переправа. Количество лиц, пострадавших в результате украинской агрессии, составляет не менее 15 человек. Потерь среди лиц, обеспечивающих переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме нет», — добавили представители экстренных служб.

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