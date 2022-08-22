Украинские войска обстреляли из HIMARS Антоновский мост, есть пострадавшие

«В районе 13 часов 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту», — отметили они.
Подчеркивается, что украинская разведка регулярно получает снимки с американских спутников «и не могла не знать о нахождении только лишь гражданских лиц на месте атаки».
«Несмотря на это, для удара выбрано именно дневное время, в тот момент, когда достигается максимальная концентрация сотрудников ремонтного управления на месте работ, а также активно функционирует паромная переправа. Количество лиц, пострадавших в результате украинской агрессии, составляет не менее 15 человек. Потерь среди лиц, обеспечивающих переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме нет», — добавили представители экстренных служб.