Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской областиВ трех районах введен режим ЧС
Фоторепортажи
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
15:29 (мск), источник: Life.ru

ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту под Херсоном, ранено 15 человек

Как минимум 15 человек пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Антоновского моста в Херсонской области, огонь вёлся из РСЗО HIMARS. Об этом сообщили ТАСС в местных экстренных службах.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«В районе 13 часов 22 августа с целью срыва работ по восстановлению дорожного полотна украинские войска нанесли удар из американских реактивных систем HIMARS по месту проведения ремонтных работ на Антоновском мосту», — уточнил собеседник.

Он добавил, что все пострадавшие — это сотрудники из состава местной ремонтно-восстановительной бригады. Потерь среди лиц, обеспечивающих переправу населения через Днепр, а также граждан на пароме, нет, отметили в экстренных службах.

Напомним, 27 июля движение по Антоновскому мосту в Херсоне закрыли из-за повреждений после удара ВСУ. Атака повлияла исключительно на гражданскую инфраструктуру и создала неудобства для жителей региона. 8 августа украинская сторона вновь обстреляла мост. Под ударом оказалась строительная техника, которая восстанавливала последствия предыдущих ударов ВСУ.

 Почему было совершено покушение на одного из идеологов СВО и русского мира
Советский Доктор Смерть: Как обычный учёный стал личным киллером Берии
Спецоперация на Украине
ВС России поразили восемь украинских пунктов управления
Силы ПВО уничтожили восемь снарядов Himars в Херсонской области
Дети из ДНР, ЛНР и Украины получат образование в РФ бесплатно
Пушилин: слова Зеленского о переговорах не повлияют на трибунал
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта