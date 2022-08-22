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17:13 (мск), источник: ТАСС

Дугин заявил, что убийцы его дочери не добьются своих целей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Народ России нельзя сломить, поэтому убийцы Дарьи Дугиной не добьются своего. Об этом говорится в заявлении общественного деятеля, отца убитой Александра Дугина, которое в понедельник распространил в своем Telegram-канале председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев.

Источник: РИА "Новости"

Дугин подчеркнул, что его дочь была «патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом», при этом она «никогда не призывала к насилию и войне».

Дугин добавил, что «враги России ее подло, исподтишка убили». «Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются», — подчеркнул он. «Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа… Так победите, пожалуйста!», — заявил он.

В понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили ТАСС, что убийство Дарьи Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Вовк объявят в розыск с целью добиться ее выдачи.

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