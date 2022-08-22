Дугин заявил, что убийцы его дочери не добьются своих целей

Дугин подчеркнул, что его дочь была «патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом», при этом она «никогда не призывала к насилию и войне».
Дугин добавил, что «враги России ее подло, исподтишка убили». «Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются», — подчеркнул он. «Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа… Так победите, пожалуйста!», — заявил он.
В понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили ТАСС, что убийство Дарьи Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Вовк объявят в розыск с целью добиться ее выдачи.