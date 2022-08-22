У фигурантов дела о хищении более 1 млрд рублей не оказалось состава преступления

Об оправдании Сергея Юрьева, Виктора Евкина и Владимира Мнишко, обвинявшихся в особо крупном мошенничестве и пособничестве ему (ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Ъ» сообщили в суде.
По версии следствия, в ноябре 2007 года председатель коллегии адвокатов «Межрегион» Сергей Юрьев, узнав, что ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», дочернее предприятие Росавиации, собирается провести конкурс на заключение договора по оказанию юридических услуг своим подразделениям, решил принять участие в тендере и при этом «максимально завысить стоимость» работ коллегии. Для этого он заручился согласием главы правового управления Росавиации (до 2009 года — Росаэронавигация) Владимира Мнишко и привлек к реализации плана своего подчиненного по «Межрегиону» Виктора Евкина.
Как утверждалось в материалах дела, Сергей Юрьев направил в Росаэронавигацию собственную методику определения начальной цены работы адвоката по оказанию юридических услуг, указав в ней завышенные расценки.
По мнению следствия, данная методика являлась «некорректной и неадекватной рыночному уровню цен, поскольку не учитывала состояние спроса на них».
В итоге стороны сошлись на ежемесячной выплате в размере 10,5 млн руб. После того, как в 2010 году срок действия договора закончился, госкорпорация заключила с «Межрегионом» новый договор на четыре года — с января 2011-го по 2014-й. Затем соглашение вновь продлевалось — сначала до декабря 2016 года, а затем до декабря 2019 года. При этом, как считает следствие, расценки завышались в разы. Тем не менее руководство Росавиации договоры утверждало. В результате, как считает Следственный комитет России, коллегия адвокатов необоснованно получила более 1,1 млрд руб.
Защита с самого начала говорила, что за этим уголовным делом нет никакого события преступления, так как за десять лет сотрудничества с ФГУП к адвокатской коллегии не было предъявлено ни одной претензии..
По данным защиты, регулярные проверки, в которых принимали участие столичная прокуратура, УФСБ и Счетная палата, никаких финансовых нарушений со стороны адвокатов также не нашли. Кроме того, по словам адвоката Колесникова, в конце 2018 года работу «Межрегиона» проверила комиссия Росавиации, которая также не нашла нарушений.