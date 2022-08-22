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22:04 (мск), источник: Коммерсантъ

«Росатом» требует $3 млрд из-за срыва проекта АЭС «Ханхикиви-1»

Госкорпорация «Росатом» подала шесть исков на сумму $3 млрд из-за срыва контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Станция была совместным проектом с финской компанией Fennovoima. Стоимость ее строительства оценивалась в €7−7,5 млрд.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ранее сегодня гендиректор Fennovoima Йоахим Шпехт в интервью Helsingin Sanomat сообщил, что его компания требует из-за срыва проекта у «Росатома» €2 млрд. Он также заявил, что «Росатом» пока не подал встречный иск к его компании.

«Информация, содержащаяся в интервью г-на Иоакима Шпехта о том, что Росатом “еще не начал официальный процесс юридического разбирательства” не соответствуют действительности. На сегодняшний день со стороны “Росатома” подано уже шесть исков на общую сумму $3 млрд», — отмечается в комментарии «Росатома».

Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с финской «дочкой» «Росатома» 2 мая. Решение объяснили «неспособностью» RAOS Project реализовать проект, «значительными задержками» при строительстве, а также конфликтом на Украине.

Анастасия Ларина

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