«Росатом» требует $3 млрд из-за срыва проекта АЭС «Ханхикиви-1»

Ранее сегодня гендиректор Fennovoima Йоахим Шпехт в интервью Helsingin Sanomat сообщил, что его компания требует из-за срыва проекта у «Росатома» €2 млрд. Он также заявил, что «Росатом» пока не подал встречный иск к его компании.
«Информация, содержащаяся в интервью г-на Иоакима Шпехта о том, что Росатом “еще не начал официальный процесс юридического разбирательства” не соответствуют действительности. На сегодняшний день со стороны “Росатома” подано уже шесть исков на общую сумму $3 млрд», — отмечается в комментарии «Росатома».
Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с финской «дочкой» «Росатома» 2 мая. Решение объяснили «неспособностью» RAOS Project реализовать проект, «значительными задержками» при строительстве, а также конфликтом на Украине.