Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию

«По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований в Славянске Донецкой Народной Республики, вблизи школы № 15 (ул. Свободы), заминировали автомобильный мост через реку Казенный Торец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», — сказал генерал.
Начальник НЦУО в очередной раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции войска РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.