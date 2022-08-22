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22:18 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Славянске и обвинить Россию

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Украинские боевики заминировали автомобильный мост в Славянске через реку Казенный Торец, который они планируют взорвать, обвинив в этом ВС РФ, сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«По имеющейся достоверной информации, боевики украинских вооруженных формирований в Славянске Донецкой Народной Республики, вблизи школы № 15 (ул. Свободы), заминировали автомобильный мост через реку Казенный Торец, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры», — сказал генерал.

Начальник НЦУО в очередной раз подчеркнул, что в ходе выполнения задач специальной военной операции войска РФ и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку.

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