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00:33 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления

ЛУГАНСК, 22 авг — РИА Новости. Бывших заключенных с судимостями за тяжкие преступления набирают в украинские войска, рассказал РИА Новости призванный в украинскую армию уроженец Грузии Сахил Аллахвердиев, оказавшийся в плену в Луганской Народной Республике.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на то, что я был судим — я им и говорил — и есть в Киеве, в юстиции, как я сидел и за что я сидел, все равно они призвали (в украинскую армию — ред.). Если бы я даже не служил, то они бы меня на срок бы отправили (в тюрьму — ред.) от девяти до пятнадцати лет. По закону не имеют права призывать судимых по статьям тяжелым», — рассказал военнопленный.

Он уточнил, что все началось с того, что в Киеве всем без разбора, якобы для обороны, раздавали оружие, не проверяя на предмет судимости, потом уже стали и призывать в украинскую армию. По словам Аллахвердиева, сейчас он лучше бы отсидел еще раз, чем стал бы частью украинских войск.

«Я пойду на срок, но я больше не вернусь на войну, у меня просто жена беременная, я хочу сына увидеть», — рассказал Аллахвердиев.

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