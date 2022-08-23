В ЛНР пленный рассказал, что в ВСУ призывают судимых за тяжкие преступления

«Несмотря на то, что я был судим — я им и говорил — и есть в Киеве, в юстиции, как я сидел и за что я сидел, все равно они призвали (в украинскую армию — ред.). Если бы я даже не служил, то они бы меня на срок бы отправили (в тюрьму — ред.) от девяти до пятнадцати лет. По закону не имеют права призывать судимых по статьям тяжелым», — рассказал военнопленный.
Он уточнил, что все началось с того, что в Киеве всем без разбора, якобы для обороны, раздавали оружие, не проверяя на предмет судимости, потом уже стали и призывать в украинскую армию. По словам Аллахвердиева, сейчас он лучше бы отсидел еще раз, чем стал бы частью украинских войск.
«Я пойду на срок, но я больше не вернусь на войну, у меня просто жена беременная, я хочу сына увидеть», — рассказал Аллахвердиев.