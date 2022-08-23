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Спецоперация на Украине
01:48 (мск), источник: РБК

СК проверит слова посла Украины в Казахстане об убийстве русских

Следственный комитет России даст оценку высказываниям полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского об убийстве русских, сообщается на сайте ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

В СК отметили, что в соцсетях было опубликовано видео с мужчиной — по предварительным данным, это Врублевский — который говорит, что целью Украины является убить как можно больше русских.

«Следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России», — заявили в СК.

Фрагмент интервью Врублевского опубликовала в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Такое может говорить только посол террористического режима. Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — написала Захарова.

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