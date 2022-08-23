Самое известное фото Черчилля без сигары похитили из отеля в Оттаве

«Мы очень раздосадованы этим вопиющим случаем», — заявила генеральный менеджер гостиницы Женевьев Дюма.
Фотография, по её словам, висела в читальном зале отеля с 1998 года. Злоумышленник или злоумышленники подменили рамку с фотографией и повесили на стену копию. Подмену обнаружили совсем недавно, теперь обстоятельства пропажи будут выяснять правоохранители.
Канадский фотограф Юсуф Карша сделал это фото в декабре 1941 года после того, как Черчилль выступил в Парламенте Канады, расположенном рядом с «Шато Лорье». Фотография считается самым известным изображением политика без сигары. Обычно Черчилль всегда снимался с сигарой, но фотограф в тот раз лично отобрал её у британского премьера, который на снимке из-за этого получился «в дурном настроении». По всей видимости, из-за этого данное фото и называют «Рычащий лев». Добавим, что в «Шато Лорье» у Карша с 1972 по 1992 год была фотостудия, в этом же отеле в эти годы жил и сам фотограф.