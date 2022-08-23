В Запорожской области заявили о доказательствах обстрелов ЗАЭС Украиной

Ранее первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг ядерного объекта из-за непрекращающихся украинских провокаций.
«Вся доказательная база нами собрана и может быть в незамедлительном порядке направлена в ООН. Весь мир должен узнать о причастности киевского режима к обстрелам атомной станции», — отметил Рогов.
По его словам, власти готовы в том числе документально предоставить информацию о видах вооружения, с которых ведут обстрелы украинские военные, и заключения баллистической экспертизы.
«Мы также можем показать осколки и части снарядов и ракет, которые были выпущены по территории атомной станции», — заключил Рогов.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.