ВСУ нанесли мощные удары по Донецку, есть погибшие и раненые

«При обстреле ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) с позиций в Орловке по Ворошиловскому району города разбиты жилые дома и автомобили по ул. 50 лет СССР, на пл. Нурмагомедова, ул. Челюскинцев, пр-ту Дзержинского, ул. Артема. По ул. Челюскинцев в своем автомобиле погиб мужчина 1971 г.р. По пр-ту Дзержинского погиб мужчина 2004 г.р.», — говорится в сообщении.
В штабе добавили, что в результате артобстрелов из натовской артиллерии повреждена гостиница Central по ул. Артема и здание администрации главы ДНР, где начался пожар.
О «мощных прилетах» в Ворошиловском и Калининском районах Донецка сообщил также мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. По его данным, произошло прямое попадание в многоквартирный дом, под обстрелом также находился район торгового центра Green Plaza.
Как уточнило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров.
Такую артиллерию применяют страны НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 под такие снаряды. Украинские войска регулярно используют их для обстрела городов, также удары наносили по Запорожской АЭС.