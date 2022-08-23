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14:55 (мск), источник: Известия

В Херсонской области совершено покушение на чиновника

Организовано покушение на заместителя главы департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина. Как сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в беседе с «РИА Новости», чиновник жив, ему ничего не угрожает.

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Источник: Известия

«Только что мы с ним разговаривали… Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались», — рассказал он.

Как рассказал Стремоусов, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) направленного действия.

«Судя по взрывному устройству, возможно, это местная диверсионная группа законсервированная», — предположил чиновник.

Ранее, 20 августа, в МВД ДНР рассказали подробности взрыва рядом с местом, где должен был находиться мэр Мариуполя Константин Иващенко. По предварительной информации, сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Устанавливаются причастные к организации взрыва.

Взрывное устройство сработало в момент подъезда к зоопарку автомобиля Иващенко. Мэр Мариуполя не пострадал.

9 августа в Херсонской области правоохранители задержали члена группы, причастной к покушению на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН). О покушении на главу ведомства Евгения Соболева стало известно 18 июня. Пострадавшего госпитализировали с ранениями.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.

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