В Херсонской области совершено покушение на чиновника

«Только что мы с ним разговаривали… Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались», — рассказал он.
Как рассказал Стремоусов, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ) направленного действия.
«Судя по взрывному устройству, возможно, это местная диверсионная группа законсервированная», — предположил чиновник.
Ранее, 20 августа, в МВД ДНР рассказали подробности взрыва рядом с местом, где должен был находиться мэр Мариуполя Константин Иващенко. По предварительной информации, сработало взрывное устройство с поражающими элементами. Устанавливаются причастные к организации взрыва.
Взрывное устройство сработало в момент подъезда к зоопарку автомобиля Иващенко. Мэр Мариуполя не пострадал.
9 августа в Херсонской области правоохранители задержали члена группы, причастной к покушению на главу управления службы исполнения наказаний (УСИН). О покушении на главу ведомства Евгения Соболева стало известно 18 июня. Пострадавшего госпитализировали с ранениями.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных.