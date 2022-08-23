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13:23 (мск), источник: © РИА Новости

Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В результате наступления союзных сил установлен контроль над частью Николаевской области, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

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«В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области. Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров», — сказали в ведомстве.

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