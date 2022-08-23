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19:28 (мск), источник: Ведомости

СК планирует объявить в розыск подозреваемую в убийстве Дугиной

Следственный комитет (СК) России планирует объявить в розыск гражданку Украины Наталью Вовк, которую подозревают в совершении убийства журналистки Дарьи Дугиной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: РИА Новости / ФСБ России

«Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск», — заявили в ведомстве. Кроме того, в СК не исключают появления новых подозреваемых в совершении убийства. В данный момент ведомство устанавливает личности иных лиц, которые могли быть причастны к преступлению.

Следователи начали проводить обыски в квартире, где проживала Вовк со своей дочерью. В СК напомнили, что ее квартира находилась в том же доме, где проживала Дугина. «В этой квартире следствием проводится обыск с целью обнаружения предметов, имеющих значение для расследования», — отметили в СК, добавив, что следствие также нашло гараж, который снимала Вовк.

Более того, в СК отметили, что в скором времени будет проведена экспертиза, чтобы определить мощность взрывного устройства, использованного при убийстве.

«Допрошены родственники потерпевшей, персонал и участники фестиваля, свидетели произошедшего. Изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения с целью получения значимой информации», — отметили в ведомстве.

Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа, когда возвращалась на автомобиле отца с фестиваля «Традиция». Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась журналистка, взорвался и загорелся на полном ходу около 21:00 в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского округа. Сообщалось, что мощность взрывного устройства составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнование семье погибшей, а также посмертно наградил Дугину орденом Мужества. Глава МИДа Сергей Лавров назвал убийство «варварским преступлением, которому нет никакого прощения».

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал установить все факты в ходе расследования дела об убийстве Дугиной. По словам постоянного представителя России при Всемирной организации Василия Небензи, тема убийства Дугиной будет поднята 23 августа на заседании Совета Безопасности ООН.

Прощание с Дарьей Дугиной
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